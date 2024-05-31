أخبار مصرية

الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات عبر تطبيق "واتس آب"

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 04:33 مساءً - رصدت الأجهزة الأمنية وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة إمتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها وتبين أنه ( عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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