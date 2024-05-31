الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط أحد الأشخاص لمحاولته تداول امتحانات عبر تطبيق "واتس آب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 04:33 مساءً - رصدت الأجهزة الأمنية وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" تقوم بمحاولة نشر أسئلة إمتحانات خاصة بإحدى المراحل التعليمية عبر تطبيق "واتس آب".

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها وتبين أنه ( عامل بأحد المراكز التعليمية - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة ) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.