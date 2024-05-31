المنشد يحيى نادى: تحقيق لقب منشد الشارقة حلم بالنسبة لى وقدمت بالمسابقة 5 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 05:39 مساءً - عبر المنشد يحيى نادي، عن سعادته بتحقيق الفوز بقلب منشد الشارقة من الامارات، قائلا: "هذا اللقب كان حلم بالنسبة لي ولما وصلت المرحلة النهائية كان كل خوفي وقلقي أني مفرحش أهل بلدي وكان نفسي افرح أهل بلدي ممن دعموني في هذه المسابقة".

وأوضح المنشد يحيى نادي، خلال لقاء ببرنامج "مدد"، مع الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، على قناة الحياة، أن أي متسابق يتأهل من دولته يلقى تشجيع في هذه المسابقة والتشجيع في مصر كبير للغاية، مضيفا: "عندنا في مصر تشجيع المنشد وهو رايح المسابقة والتصويت بيفرق في المسابقة والتصويت نسبته 20% وفرق كتير معايا ووقفة اخواتنا المنشدين".

وتابع: "شعرت بالقلق في المرحلة الأولى لأني كنت مجهز انشودة وتم تغييرها قبلها، وفي الحلقة الثانية كنت كويس وحسيت بالاستقرار من بعد الحلقة الثانية وكانت الأحلى بالنسبة لي، وفي منشدين كثير بيقدموا في مسابقة منشد الشارقة ومصر ولادة وقدمت في المسابقة 5 سنين ورا بعض والسنة الأخيرة كانت الأخيرة بالنسبة وحقق الفوز".