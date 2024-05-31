موعد مباراة ريال مدريد ودورتموند فى نهائى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 05:39 مساءً - يطمح فريق ريال مدريد الإسباني فى التتوبج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15، عندما يلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني فى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "ويمبلي"، فى العاصمة الإنجليزية لندن.

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

مباراة بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دورى أبطال أوروبا تقام فى العاشرة مساء غد، السبت.

وتأهل ريال مدريد الإسباني لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة عشرة فى تاريخه، على حساب فريق بايرن ميونخ الألماني، بعد التعادل ذهابًا 2-2، والفوز إيابا في ملعب سانتياجو برنابيو 2-1.

دورتموند ضد الريال

فيما خطف فريق بوروسيا دورتموند الألماني بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي فى دوري نصف النهائي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 1-0.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، بينما حقق فريق دورتموند البطولة مرة واحدة موسم 1996 - 1997، وهي مباراة تاريخية بين الأكثر تتويجًا المرينجي والاقل تتويجًا دورتموند صاحب اللقب الوحيد.

يعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

قائمة ريال مدريد

وضم كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لريال مدريد، كل اللاعبين لقائمة المباراة النهائية بمن فيهم المصابون، قبل مغادرة العاصمة الإسبانية، وجاءت قائمة الريال كالتالى..

فى حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا، فران.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر، ماريو مارتين.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

دورتموند ضد الريال

وأكد كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، أنه ينتظر نهائي دوري أبطال أوروبا هو وفريقه بشغف كبير، مشيراً إلى أنهم سيحاولون بذل قصارى جهدهم من أجل التتويج باللقب على حساب بوروسيا دورتموند.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "ننتظره مع كل الإثارة في العالم وما يتطلبه النهائي، لا نعتقد أننا المرشحون، ولكننا نلعب ضد فريق يستحق ذلك أيضًا، لقد أظهروا الجودة والالتزام والسلوك الجيد ونعلم أننا قد فعلنا ذلك يجب أن نعاني ونقاتل كما في كل النهائيات".