بدعوة من مصر.. عقد مؤتمر دولى طارئ للاستجابة الإنسانية فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 06:32 مساءً - بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، تستضيف العاصمة الأردنية عمان مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة 11 يونيو المقبل، بتنظيم مشترك بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمم المتحدة.

وقال الديوان الملكي في بيان، إن " المؤتمر الذي يعقد بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع، وسيكون على مستوى قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية.

فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية، يستهدف المؤتمر تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.

وتتسبب الحرب الدائرة في غزة بكارثة إنسانية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بمختلف مناطق القطاع، وتفشي المجاعة، والمعاناة النفسية والدمار الهائل، وقد أصبح وصول الغذاء، والماء، والمسكن، والأدوية للسكان شبه معدوم.