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أحمد جودة - القاهرة - رابط HERE نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بوابة دوت الخليج

رابط HERE نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر بوابة دوت الخليج.. يشهد طلاب وأولياء أمورهم في محافظة الدقهلية حالة من الترقب والانتظار لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تُعد هذه النتائج بمثابة بوابة عبور إلى مرحلة دراسية جديدة في حياة الطلاب.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

جهود حثيثة لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية في الدقهلية



تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جهودها الحثيثة في أعمال المراجعة والتجميع والرصد لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك منذ انتهاء ماراثون الامتحانات في أواخر شهر مايو الماضي.

وأكد السيد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن النتائج ستُعلن رسميًا في بداية شهر يونيو المقبل، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق والاعتماد من قبل السيد محافظ الإقليم.

وأشار وكيل تعليم الدقهلية إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج التصحيح تُبشر بارتفاع معدلات النجاح هذا العام، مُقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وأوضح شعبان أن أعمال التصحيح مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع التركيز على مراجعة أعمال التصحيح والتجميع والرصد خلال يومي الخميس والجمعة، تمهيدًا لإعلان النتائج في بداية الشهر المقبل.

وتشهد محافظة الدقهلية حالة من الترقب والانتظار بين أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث يُعَد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية حدثًا هامًا يُمثل نهاية مرحلة دراسية وبداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية قد انطلقت في أواخر شهر مايو الماضي، وشارك فيها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

وبدأت أعمال التصحيح فور انتهاء الامتحانات، حيث تم تكليف لجان متخصصة من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بهذه المهمة بدقة وعناية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا .

. ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ الدقهلية.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.



توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.



توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.



المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.