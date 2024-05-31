نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الفائزين بجوائز هيئة الاستشعار من البُعد السنوية في البحث العلمي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد حفلًا لتوزيع جوائزها السنوية للتميز في البحث العلمي لعام 2023-2024، بحضور الدكتورة إلهام علي أستاذة البيئة البحرية والساحلية ومُنسقة الجائزة ورؤساء الشُعب والأقسام بالهيئة.

وقام الدكتور إسلام أبوالمجد بتكريم الفائزين بجوائز أفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث علمي منشور، وذلك بعد أن قامت لجنة التحكيم بتقييم الأوراق البحثية المُقدمة والعروض التقديمية الجذابة للمُرشحين بدقة، مع الالتزام بمعايير علمية صارمة تشمل أصالة البحث، ووضوح المنهجية، وأهمية النتائج، والمُساهمة الكبيرة في البحوث العلمية ذات الصلة.

وحصلت الدكتورة أميرة صبحي على جائزة أفضل رسالة دكتوراه، وفاز أحمد محمد السيد بجائزة أفضل رساله ماجستير، وحصل الدكتور محمد حجاج على المركز الأول بجائزة أفضل بحث، وحصل على المركز الثاني لأفضل بحث الدكتور عبدالرؤوف مسعود.

وأثنى الحضور على التنظيم الجيد لحفل التكريم، كما أعربوا عن وجهوا الشكر لجميع المشرفين على رسائل الدكتوراه والماجستير، مؤكدين على أهمية توجيهاتهم وإرشادهم.

وعلي هامش الحفل، تم تكريم مسئولي وأعضاء مشروع NEXSat القمر الصناعي التجريبي، الذين بذلوا كل الجهد لنجاح هذا المشروع العظيم، حيث تم استقبال بيانات وصور منه، وهم الدكتور علاء سعد مدير المشروع، والدكتور محمد يحيي إدريسي مهندس النظام، والدكتور سيد عبده مدير المحطة.