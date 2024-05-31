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ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 07:29 مساءً - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن قاضى المحاكمة منع أحد الشهود الإدلاء بشهادته والأمر ذو أبعاد سياسية ولا علاقة له بالقضية، مضيفا أن بايدن هو أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة.

 

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحاكمات التى أتعرض لها تستهدف منعى من استكمال الحملة الانتخابية، لافتا إلى أنه دفع الأموال لأحد الأشخاص وفقا لاتفاقية قانونية ولم أرتكب أى جريمة.

 

وتابع أن بعض الأشخاص يتسببون فى إحداث مشاكل لمنعى من استكمال الانتخابات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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