مراسل "القاهرة الإخبارية": تضرر أكثر من 1000 منزل بالكامل فى مخيم جباليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 07:29 مساءً - قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القصف والغارات الإسرائيلية لم تتوقف، باتجاه منازل جنوب مدينة غزة وأحياء برفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن شمال قطاع غزة، الذي انسحبت منه الآليات العسكرية الإسرائيلية، انتشلت الطواقم الطبية، توجهت له وانتشال الضحايا، حيث تم انتشال أكثر من 70 شهيدا، بالإضافة إلى جثث ظهرت عليها علامات التحلل.

ونوه إلى أن أكثر من 1000 منزل في مخيم جباليا تضررت بشكل كامل، بالإضافة إلى تدمير عدد من المستشفيات في الشمال لعدم تشغيلها مرة أخري.

وأضاف أن الأوضاع الصحية صعبة، بسبب نقص الإمدادات الطبية، وهذا يزيد من أعداد الضحايا وعدم إسعاف الجرحي، والمرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد أن مع صبيحة هذا اليوم انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق جباليا في الشمال، الأمر الذي دفع الكثير من النازحين للعودة والذين صدموا من التدمير الذي لحق بالمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.