الخياطون فى غزة يضيقون الملابس لتناسب أجسام الفلسطينيين الجوعى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 07:29 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن قيام الخياطون في غزة يتضييق الملابس لتناسب أجسام الفلسطينيين الجوعى، وقال التقرير ان هناك جوع قاتل يغتال كل شبر داخل قطاع غزة بالبطئ ويفرض نفسه على كافة الصور والمشاهد، وفى كل مناحى الحياة المختلفة.

وأضاف التقرير أنه إينما تولوا فثم مجاعة تسير بين الناجين من الغارات الإسرائيلية العشوائية تقتل سكان القطاع فى صمت، موضحا أن إحدى صور التغذية والمجاعة وصفها الخياطون المتبقون فى قطاع غزة، إذا قالوا أنهم يحصلون على كميات متزايدة من الملابس لتضييقها من الجوع وعدم القدرة على الوصول إلى الإمدادات الغذائية ما يتسبب فى فقدان الوزن.

ولفت أحد الخياطين الفلسطينيين إلى أنه من مقاسات كبيرة ومصنع كبيرة لماكينة صغيرة وأصبحنا نضيق الملابس لمقاسات صغيرة من قلة الأكل، وبنعيش على المعلبات التى لا تحتوى على التغذية المهمة، مؤكدا أنه يقوم أيضا بتضييق ملابس الأطفال أيضا من قلة الأكل والغذاء.