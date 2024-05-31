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أحمد جودة - القاهرة - هــنــا لينك نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة جنوب سيناء رقم الجلوس استعلم الآن

هــنــا لينك نتيجتك.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة جنوب سيناء رقم الجلوس استعلم الآن.. يشهد طلاب وأولياء أمورهم في محافظة جنوب سيناء حالة من الترقب والانتظار لنتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، حيث تُعد هذه النتائج بمثابة بوابة عبور إلى مرحلة دراسية جديدة في حياة الطلاب.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن نتيج الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ترقب نتائج الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

وتبذل مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء جهودًا حثيثة لتصحيح وتدقيق نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك حرصًا على إعلان نتائج دقيقة وعادلة في أقرب وقت ممكن.

وتشير آخر التطورات إلى أن أعمال التصحيح والتدقيق قد شارفت على الانتهاء، مع توقعات بارتفاع معدلات النجاح هذا العام.

وأكد مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن النتائج ستُعلن رسميًا خلال الساعات القادمة، بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق والاعتماد من قبل السيد محافظ الإقليم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا .

. ستكون الخدمة متاحة بعد اعتماد النتائج رسميًا من قبل محافظ جنوب سيناء.

سيحتاج الطلاب إلى إدخال رقم جلوسهم فقط للاستعلام عن النتيجة.

سيتمكن الطلاب من معرفة المجموع الكلي ودرجة كل مادة.

ستقوم المديرية بإعلان أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة قبل إعلان النتيجة العامة.



توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024



نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء 2024، الترم الثاني، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.



توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي 2024 في نهاية العام



يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.



المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.