انت الأن تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة من وزارة الزراعة في مصر.. انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم الأسواق المصرية تخفيضات ملحوظة على أسعار اللحوم والأضاحي استعداداً لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يستفيد المستهلكون من الأسعار التنافسية التي تقدمها منافذ وزارة الزراعة المصرية
. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغوط المالية على الأسر المصرية وتشجيعهم على الالتزام بتقاليد الأضحية.
تتضمن القائمة التفصيلية للأسعار في منافذ وزارة الزراعة ما يلي:
- - عجول بقرية بسعر 170 جنيهًا للكيلو القائم.
- - عجول جاموسية بسعر 150 جنيهًا للكيلو القائم.
- - لحم الضأن بسعر 200 جنيه للكيلو القائم.
- - الماعز بسعر 220 جنيهًا للكيلو القائم.
- ويختلف سعر اللحوم الجاهزة كالآتي:
- - كيلو اللحم الضأن ب406 جنيهات.
- - كيلو اللحم الكندوز ب373 جنيهًا.
- أما بالنسبة للحيوانات الحية، فتشمل:
- - الخروف البلدي يتراوح سعره ما بين 9 إلى 12 ألف جنيه.
- - الخروف المستورد من 6 إلى 7 آلاف جنيه.
- - الماعز البلدي بين 5 و6 آلاف جنيه.
- - الماعز المستورد بين 4 و5 آلاف جنيه.
- - العجل البلدي بين 60 و80 ألف جنيه.
- - العجل المستورد بين 40 و60 ألف جنيه.
منافذ البيع
- متوفرة في مواقع متعددة داخل محافظتي القاهرة والقليوبية، تشمل مناطق مثل شارع الهرم، شيراتون بشارع شبرا، ميدان لاظوغلي، وأمام وزارة العدل، بالإضافة إلى مواقع أخرى.
- هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، وتعكس الالتزام الحكومي بتحسين الرفاهية العامة وتعزيز الروح التكافلية خلال المناسبات الدينية. تؤكد هذه المبادرات على استمرار دعم الدولة للقطاعات الأساسية وسعيها لتوفير الراحة للمواطنين في الأوقات التي تستلزم التكاتف والمشاركة الاجتماعية.