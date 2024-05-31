انت الأن تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة من وزارة الزراعة في مصر.. انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقدم الأسواق المصرية تخفيضات ملحوظة على أسعار اللحوم والأضاحي استعداداً لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يستفيد المستهلكون من الأسعار التنافسية التي تقدمها منافذ وزارة الزراعة المصرية

. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الضغوط المالية على الأسر المصرية وتشجيعهم على الالتزام بتقاليد الأضحية.

تتضمن القائمة التفصيلية للأسعار في منافذ وزارة الزراعة ما يلي:

- عجول بقرية بسعر 170 جنيهًا للكيلو القائم.

- عجول جاموسية بسعر 150 جنيهًا للكيلو القائم.

- لحم الضأن بسعر 200 جنيه للكيلو القائم.

- الماعز بسعر 220 جنيهًا للكيلو القائم.

ويختلف سعر اللحوم الجاهزة كالآتي:

- كيلو اللحم الضأن ب406 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز ب373 جنيهًا.

أما بالنسبة للحيوانات الحية، فتشمل:

- الخروف البلدي يتراوح سعره ما بين 9 إلى 12 ألف جنيه.

- الخروف المستورد من 6 إلى 7 آلاف جنيه.

- الماعز البلدي بين 5 و6 آلاف جنيه.

- الماعز المستورد بين 4 و5 آلاف جنيه.

- العجل البلدي بين 60 و80 ألف جنيه.

- العجل المستورد بين 40 و60 ألف جنيه.

منافذ البيع