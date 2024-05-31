نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فعاليات المؤتمر الثاني عشر لجامعة عين شمس بعنوان "الشراكات مع الجهات التصنيعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الثانى عشر لجامعة عين شمس عقد جلسة بعنوان "الشراكات مع الجهات التصنيعية" شارك بالجلسة كليات الهندسة، العلوم، الحاسبات والمعلومات.

أدار الجلسة كل من أ.د أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ،أ.د هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، أ.د. وائل سمير السيد وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.

ناقشت الجلسة الشراكات المبرمة مع الثلاث كليات مع الجهات التصنيعية والشركات المختلفة. وتم عرض

فيديوهات عن "ورشة لوبان" التى تعد نموذجًا للشراكة المصرية الصينية، حيث استعرض أ.د عادل الصباغ المشرف على الورشة بالجامعة البروتوكول الموقع لإنشاءها.

وأوضح أن الورشة تعمل على تنمية المواهب الفنية والمهنية، ودفع التعاون بين الكليات والجامعات الصينية، والمؤسسات التعليمية والشركات الصناعية، والحكومات والقوى الأجنبية الأخرى، والشروع فى مسار التنمية للبناء المشترك.

كذلك تم عرض كلمة تسجيلية للأستاذة الدكتورة "لى يونمى" رئيس كلية تيانجين التقنية للصناعات الخفيفة، أ.د يو هازيانج رئيس كلية تيانجين التقنية للنقل، وذلك لاستعراض أوجه التعاون والشراكة بين الجهات والجامعة فى المجالات التصنيعية.

كما عرضت د.منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين بكلية الحاسبات والمعلومات تكامل الكلية مع شركات البرمجيات واستعرضت رؤية الكلية فى هذا الصدد ودور أكاديمية هواوى فى تدريب الطلاب لدى الكلية .

وعرض الطالب عبد الرحمن بكلية الحاسبات والمعلومات والسفير السنوى لشركة هواوى لهذا العام تاريخ عقد البرتوكول المشترك الذى جمع بين الجامعات المصرية وشركة هواوى وتأسيس أكاديمية هواوى.

كما استضافت الجلسة كل من أ.وليد أمين هلال رئيس مجلس إدارة شركة الهلال والنجمة الذهبية، أ. عمر وليد هلال المدير التنفيذى للشركة حيث استعرض أ. عمر هلال البروتوكول المبرم بين المعامل المركزية بكلية العلوم والشركة لتصنيع واستحداث ماركة لأدوات التنظيف تكون مضادة للبكتريا تحت علامة تجارية جديدة باسم "نوڤا".