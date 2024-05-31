نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة لشراكات القطاع الطبى بالمؤتمر الثانى عشر بجامعة عين شمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحقيقًا للبند السابع عشر فى التنمية المستدامة لتكوين شراكات ناجحة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تُبنى على أهداف ورؤى مشتركة، عقدت جامعة عين شمس مؤتمرهـا الثانى عشر تحت عنوان " الشراكات والإتفاقيات " وشهد فعاليات مناقشة الشراكات فى القطاع الطبى أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث نجحت الجامعة من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمع المدنى وغيرها ودعمًا لبناء تفاعلات وشراكات جديدة تذليل العقبات وتعزيز تفاعل بناء بين جميع القطاعات بالجامعة.

وتولى إدارة الجامعة إهتمام خاص للقطاع الطبي لما له بالغ الأثر فى دور الرعاية الطبية المقدمة من جامعة عين شمس

افتتح أ.د محمد ضياء زين العابدين جلستين طبيتين تقام ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الثانى عشر بتعظيم دور القطاع الطبى وتضافر الجهود بين كليتي الصيدلة وطب الأسنان

مشيرًا إلى أن حلم الإعتماد المؤسسي المحلى ظل يراودنا كثيرًا وبالعمل والجهد تحقق من خلال إستثمار الإمكانيات المتاحة والتفانى فى العمل والطاقة والجهد المبذول

ثم بدء تطلعنا للإعتماد الدولى وبجهد أكبر حصلنا عليه فى كليتى الصيدلة والأسنان ومؤكدًا على أهمية اتخاذ خطى حثيثة للوصول للهدف المنشود ودعم الإمكانيات وتطويرها.

لافتًا الإنتباه لحرص جامعة عين شمس على مبدأ تدريب وتنمية كوادر الصف الثاني لتوفير الدعم الإداري والدعم للخطة الاستراتيجية من خلال تعزير الكوادر الإدارية

بخبرات قوية في العمل الإداري مما شجع الجامعات الأجنبية والهيئات المختلفة لعقد شراكات مع الجامعة دون غيرها

وكانت فعاليات الجلسة الأولى برئاسة أ.د داليا ابراهيم القرشي القائم بأعمال عميد كلية طب الاسنان جامعة عين شمس

حيث استعرض أ.د كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب بالجلسة الأولى مراحل استضافة الكلية لإمتحانات زمالة الكلية الملكية بجلاسكو، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة عقد امتحانات الزمالة بالتعاون مع الجهات الأجنبية، مشيرًا إلى توجيه أ.د محمد ضياء بتكوين فريق من قامات وخبرات عظيمة وحتى عقد عدد من الإجتماعيات مع الكلية الملكية بجلاسكو، والتي تعقد لأول مرة خارج بريطانيا، موضحًا أنه سبق عقد امتحان زمالة الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو - المملكة المتحدة مرتين بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس

وأضافت د.بسمة جمال مدير برنامج طب الأسنان الإكلينيكي والمدرس بقسم طب أسنان الأطفال عرض تفصيلى للخطوات المتبعة لامتحان الزمالة وشروط الإلتحاق به وكيفية الوصول إليه.

فضلًا عن ذلك أوضحت أ. د. أمانى اسامة كامل القائم بعمل عميد كلية الصيدلة نموذج الشراكة بين كلية الصيدلة جامعة عين شمس وهيئة ACPE _هيئة الإعتماد الدولية الأمريكية الذى تحقق بعد سنتين من الجهد والتكاتف للحصول على الإعتماد الدولى من هيئة ACPE لبرامجها الجامعية، كأول كلية صيدلة حكومية تحصل على هذا الاعتماد وساهم ذلك فى سعى جهات خارجية للتعاقد مع كلية الصيدلة وأكدت أ. د. أماني أسامة أن هذا الإنجاز الكبير هو شهادة على التزام الكلية بالتميز في تعليم الصيدلة ويضعها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

وهناك نموذج آخر للشراكة وهو برنامج الدبلوم المهني في التغيرات المناعية IMCert و الممول من برنامج الإتحاد الأوروبي Erasmus plus وكان بين كلية الصيدلة جامعة عين شمس و٣ جامعات أوروبية و٥ جامعات مصرية.

واستفاضت أ.م.د شريهان جلال أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بكلية الصيدلة جامعة عين شمس وCo-PI للمشروع، بتعريف برنامج الدبلوم المهني في التغيرات المناعية IMCert و الممول من برنامج الإتحاد الأوروبي Erasmus plus حيث تتشارك في المشروع جامعة عين شمس مع أربع جامعات مصرية أخرى وهم جامعة الأزهر الباحث الرئيسي للمشروع،وجامعة القاهرة،و دمنهور،و أسوان - وذلك المشروع بالمشاركة مع ثلاث جامعات أوربية وهم جامعة ليبزيج في ألمانيا وجامعة لوريان بفرنسا وجامعة أثينا الوطنية باليونان وقد تم الانتهاء من إعتماد هذا البرنامج من المجلس الاعلي للجامعات وإمكانية الدراسة والالتحاق بهذا البرنامج ابتداء من العام الجامعي

2024/2025

وشارك بالجلسة أ.د مرام عبيد أستاذ بقسم علاج الجذور كلية طب الأسنان وأ.د ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلية الصيدلة

أما الجلسة الثانية للقطاع الطبى كانت برئاسة أ.د سحر موسى عميد كلية التمريض جامعة عين شمس

وتحدث فيها أ.د أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث عن تحسين البنية التحتية للمستشفيات بدعم رئاسى كامل وتدريب الطلاب بخطة عمل تنفيذية بدعم مؤسسات المجتمع المدنى لتحسين الخدمة الطبية المقدمة من الكوادر الطبية والتمريض

كما أشار أ.د محمد الغنام أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير مستشفي أمراض وجراحات القلب إلى التعاون بين جامعة عين شمس متمثلة فى مستشفي أمراض وجراحات القلب ومستشفى رويال برمبتون فى مجال جراحات الشريان الأورطي وهو أحد المشروعات التى نفخر بها بتمويل مشترك من جامعة عين شمس والبنك الأهلى المصرى بالدعم المادى واللوجيستى وتم بالفعل توقيع البروتوكول فى نوفمبر ٢٠٢١

ويعكس هذا البروتوكول رؤية جامعة عين شمس في الإهتمام والاستثمار في القوى البشرية والطواقم الطبية المختلفة وليس فقط الإهتمام بالبنية التحتية والأجهزة الطبية والمستهلكات والتي شهدت أيضًا طفرة في السنوات الأخيرة.

وشارك بالجلسة الثانية أ.د هيام رفعت طنطاوی وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة كلية التمريض جامعة عين شمس

وأ.د فاطمة عبيد أستاذ طب الاطفال والمدير التنفيذي لوحدة الابحاث الاكلينيكية.