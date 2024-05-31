مكتب نتنياهو: الحكومة موحدة في سعيها لاستعادة المحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مايو 2024 10:33 مساءً - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة موحدة في سعيها لاستعادة المحتجزين وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن رئيس الوزراء أقر للمفاوضين تقديم مقترح لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المكتب خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن تنتهي الحرب في غزة إلا بعد تحقيق كل أهدافها ومنها إعادة المحتجزين وتدمير حماس.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.