مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا": الجزء الثانى مليء بالأحداث الثقافية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 12:32 صباحاً - قال محمود رشاد مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا"، سوف يتم إذاعة الجزء الثانى الخميس المقبل على منصة "واتش إت"، والذى سيتحدث بداية مما انتهى منه الجزء الأول وهو يضم حوالى ألف سنة لحقبة فى تاريخ مصر مكثفة بالأحداث الثقافية وتشكل الهوية المصرية.

وأضاف محمود رشاد خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الجزء الثانى يختلف عن الجزء الأول، لاختلال الموضوع الذى سيتحدث عنه منها موضوع دخول الرومان، ومسار العائلة المقدسة.

وأكد محمود رشاد أن كواليس التصوير وطبيعة العمل كانت مرهقة وكنا نعمل من الفجر حتى المغرب فى الأماكن الخارجية، موضحا أن الدراما أصبحت أكثر بكثير من الموسم الأول، ودير المحرق من الأماكن اللى أعجبتنى، ودير القديسة دميانا أيضا.