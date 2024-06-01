مسؤول بالإدارة الأمريكية: كل مرحلة من مقترح غزة تمتد لنحو 42 يوما

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قال إن كل مرحلة من مقترح غزة تمتد لنحو 42 يوما، مضيفا أن المقترح الجديد بشأن غزة قدم إلى حماس أمس الخميس.

كما أفادت القناة بأن وكالة رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أكد بأن المقترح الجديد مطابق تقريبا لما اقترحته حماس قبل أسابيع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.