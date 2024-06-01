ألمانيا: وساطة مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار فى غزة تحظى بدعمنا الكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أكدت الخارجية الألمانية أن الوساطة المصرية القطرية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحظى بدعمنا الكامل، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الألمانية أن المقترح الإسرائيلي الذي طرحه بايدن قد يؤدي إلى طريق للخروج من مأزق الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.