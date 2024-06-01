25 ألف سائح يصلون إلى الغردقة ومرسى علم على مدار ساعات اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 09:31 صباحاً - كشفت جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بالبحر الأحمر، عن وصول قرابة 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة، وذلك على مدار ساعات اليوم السبت.

يأتى ذلك ضمن حالة الرواج السياحى التى تشهدها القرى والمنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر، توافد العديد من الجنسيات إليها.

مطار الغردقة يستقبل 17 ألفسائح

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 17 ألف سائح من المقرر وصولهم على متن 86 رحلة طيران من مختلف المطارات والعواصم الأوربية.

فيما تشهد مدينة الغردقة خلال الآونة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال السياحى، خاصة مع زيادة أعداد الرحلات الأوربية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات السياحة الداخلية.

مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 آلاف سائح

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر 8 آلاف سائح يصلون على متن 38 رحلة طيران من مختلف المطارات، ويأتى ذلك ضمن 143 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 143 رحلة طيران دولية قادمة من عدة مطارات أوروبية خلال الأسبوع الجاري بدءًا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، لتقل حوالي 29 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية وأمنية واحترازية كبيرة.