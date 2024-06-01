حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 09:31 صباحاً - بدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، في التوافد على لجان الامتحانات لإداء امتحان مادة الفقة والمقرر لها ساعتان، ثم أداء امتحان مادة الحديث.

وسط حضور الأمهات.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان الامتحانات لأداء امتحان الفقة

وحضرت بعد الأمهات بصحبة أولادهن؛ حتى يشعروا بالهدوء والسكينة قبل أداء الامتحان، لاسيما أن هذا اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية.

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رسالة لطلاب الثانوية الأزهرية والتي تنطلق غدا السبت، داعيا الله لهم التوفيق والنجاح واستكمال مسيرة العلماء والعظماء.

وكيل الأزهر يوجه رساله لطلاب الثانوية الأزهرية

وكتب وكيل الأزهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يشرق فجر غد عن امتحانات الثانوية الأزهرية، فيعلن عن موسم الحصاد، حصاد مثابرة أبناء نهلوا من ينابيع العلم والمعرفة، وصبر عائلةٍ وقفت خلفهم داعم، وإنا لندعو الله تعالى لأبنائنا طلاب الأزهر وقرنائهم بأن يوفقهم الله لكل خير، من نجاح سعيد، وفهم سديد، ووعي رشيد، وإدراك عميق بعيد؛ واثقين أن أبناءنا الطلاب قادرون على استكمال مسيرة العلماء والعظماء الَّذين دافعوا عن دينهم وهويتهم.

وأضاف وكيل الأزهر: وفي الوقت الَّذي ندعو لأبنائنا فإنا نشكر معلمي الأزهر الذين ما زالوا يثبتون عامًا بعد عام أنهم أهل الوفاء للأزهر وعلومه وطلابه.

وواصل: خالص الدعاء للأسرة المصرية بأن تمتلئ بيوتهم فرحا بنجاح أولادهم، وتوفيق الله لهم، وأن يمكن لوطننا بسواعد أبنائه.