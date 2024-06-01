نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية..الحكومة توضح حقيقة زيادة المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة عزم الحكومة زيادة المعاشات بعد قراراتها الأخيرة بشأن رفع أسعار الخبز والكهرباء والمواد البترولية.

تصريحات الحمصاني

خلال تقديم برنامجه «الحكاية» المعروض على قناة «إم بي سي مصر»، أوضح الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، سواء كانوا من أصحاب المعاشات أو غيرهم ممن يحتاجون الدعم.

حزم الحماية الاجتماعية

أضاف الحمصاني أن حزم الحماية الاجتماعية ستشمل بطبيعة الحال أصحاب المعاشات، إلى جانب كل المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم، وأكد أن الدولة لن تتخلى عن تقديم الدعم، خاصة في حالة رفع أو تحريك الأسعار.

زيادة مخصصات الدعم

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي مخصصات الدعم سيزيد بنحو 20% في موازنة العام المقبل، ليصل إلى 636 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.