أخبار مصرية

مواعيد مباريات اليوم.. دورتموند والريال فى نهائي أوروبا ومواجهات بكأس مصر

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 10:29 صباحاً - عدد كبير من مباريات كرة القدم تقام اليوم السبت 1 - 6 - 2024  مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة إنبي ضد النجوم فى كأس مصر.

 مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة


بوروسيا دورتموند X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
 


فاركو X الواسطى – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport 

إنبي X النجوم  - الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport  

مودرن فيوتشر X بترول أسيوط - الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport  

 مواعيد مباريات الدوري المغربي
 

أولمبيك آسفي X الاتحاد التوركي - الساعة 9 مساء  

نهضة الزمامرة X اتحاد طنجة - الساعة 9 مساء    

الفتح الرياضي X مولودية وجدة - الساعة 9 مساء   

حسنية أغادير X يوسفية برشيد - الساعة 9 مساء    

شباب المحمدية X  المغرب الفاسي - الساعة 9 مساء   

شباب السوالم X نهضة بركان - الساعة 9 مساء   مواعيد مباريات الدوري التونسي 
 

نجم المتلوي X قوافل قفصة – الساعة 5:30 مساء

مستقبل المرسى X النادي البنزرتي – الساعة 5:30 مساء

اتحاد تطاوين X مستقبل سليمان – الساعة 5:30 مساء

 مواعيد مباريات الدوري الإماراتي


خورفكان X اتحاد كلباء – الساعة 5:20 مساء   

بني ياس X عجمان – الساعة 5:20 مساء   

البطائح X الإمارات – الساعة 5:20 مساء    

الشارقة X الوحدة – الساعة 8 مساء

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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