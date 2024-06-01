نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم فتح باب التقديم إلكترونيا للتقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

وذلك تيسيرا على أولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025.

حيث بدأ التسجيل اليوم السبت الموافق 1 يونيه 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيه 2024.

كما يتم التسجيل من خلال ولى الأمر وبشهادة الرقم القومي للطفل 14 رقم، مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل من واقع شهاده ميلاد الكترونية بكل دقه حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2024 إلكترونيا.

وكذلك الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمد من محافظ الجيزة، وأن الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

علمًا بأن الحد الادنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الاطفال خمس سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.