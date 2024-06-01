نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عين شمس وشرق لندن تحتفلان بنجاح الشهادات المزدوجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت جلسة الشهادات المزدوجة بجامعة عين شمس التي عقدت خلال فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر للجامعة الشراكه الناجحة بين جامعه عين شمس وجامعة شرق لندن متمثله فى الدرجه المزدوجه التى تمنحها جامعه عين شمس بالتعاون مع جامعه شرق لندن بصفة عامه

و كان من المتحدثين prof Diane من جامعه شرق لندن

و ا.د محمود خليل مدير البرامج فى كليه الهندسه

ا.د شيرين راضى مدير البرامج بكليه الحاسبات والمعلومات،

رأس الجلسات

ا.د احمد الصباغ وكيل هندسه لشئون التعليم والطلاب

، أ.د رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون للدراسات العليا والبحوث

بدأت الجلسة بعرض نجاح الشراكة بين جامعة عين شمس وجامعة شرق لندن متمثلة فى الدرجة المزدوجة التى تمنحها جامعه عين شمس بالتعاون مع جامعه شرق لندن وادارالجلسة أ.د احمد الصباغ وكيل هندسه لشئون التعليم والطلاب وأ.د رشا اسماعيل وكيل حاسبات ومعلومات للدراسات العليا والبحوث كما شارك فيها د.تامر سمير المنسق الأكاديمي للتعليم الدولي بكلية الهندسة ود.جنان يسرى منسق الدرجة المزدوجة الدولية بكلية الحاسبات والمعلومات

قدم خلال الجلسة أ.د. محمود خليل مدير البرامج الخاصة بكلية الهندسة جامعة عين شمس عرض تفصيلي عن تاريخ الشهادة المزدوجة والبرامج فى هندسة عين شمس واستعراض احصائية عن عدد الخرجيين الحاصلين على الشهادة المزدوجة واستعراض الاجتماعات وورش العمل مع جامعة UEL وتشجيع UEL على إنهاء متطلبات الحرم الجامعي الدولي لتكون قادرة على تقديم الدرجة العلمية في الهندسة

استمرت الجلسة بتقديم أ.د. شيرين راضي مدير البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس عرض تقديمي مفصل للمنهجية التي اتبعتها الكلية لتفعيل الشراكة مع جامعة شرق لندن من خلال اعتماد الست برامج الخاصة بالكلية. كما استعرضت خطة النجاح التي بدأت منذ عام 2020 والخطوات المتبعة في تنسيق المقررات الدراسية والاعتماد. كما اوضحت استمرار تضافر الجهود إلى الان.

ثم عرضت أ.د. ديانا Diana Glautier المدير المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية بجامعة شرق لندن منظور جامعة شرق لندن لنجاح هذة الشراكة حيث عرضت التطابق واشتراك الرؤية بين الجامعتين. كما اوضحت ان مصر من الجهات الجاذبة في الشرق الأوسط للتعليم الجامعي وكون عين شمس من أعرق الجامعات. واعربت أ.د. ديانا عن مجهود الجامعتين لمؤتمر لنجاح الشراكة والعمل الدؤوب الذي ادى لتطوير واستمرار الشراكة لأعوام متتالية.

كما استعرض المتحدثين الثلاث قصص نجاح الشراكة من خلال دورات تدريبية للقائمين على التدريس والطلبة وسفر الطلبة لجامعة شرق لندن لحضور مدرسة صيفية. كما اعربوا عن فخرهم بتخرج الدفعات الأولى من الحاصلين على الشهادة المزدوجة. خلال الحديث تم استعراض بعض الصعوبات وكيفية التغلب عليها، مثل تنسيق المقررات بما يتناسب مع لوائح الجامعتين وتخطي الشراكة صعوبات فترة كوفيد 19 وصعوبات واختلاف الرسوم من عام اكاديمي لاخر نظرا لتغير العملة.