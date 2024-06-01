نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاصمة الإدارية و6 مسارات متنوعة تؤهل القاهرة للفوز بعاصمة السياحة 2026م في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت القاهرة كونها عاصمة السياحة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2026، وجاء ذلك الفوز لعدة عوامل تم تضمينها في ملف القاهرة لترشيحها لتلك الجائزة.

واعتمد ملف ترشيح مدينة القاهرة، على عدة جوانب وهي المسار التاريخي الأثري للقاهرة والذي يشمل المعالم التاريخية والأثرية على مر العصور والتي من بينها مناطق آثار الجيزة وسقارة وأبو صير ودهشور وميت رهينة وغيرها.

المسار الروحاني

والمسار الروحاني للقاهرة والذي يشمل مواقع التراث الإسلامي والتي من بينها منطقة مجمع الأديان ومساجد كل من الحاكم بأمر الله والأزهر وأحمد بن طولون وصحراء المماليك، ومسار رحلة العائلة المقدسة بالقاهرة والذي يتضمن شجرة مريم العذراء بالمطرية وكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي وكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

المسار الثقافي

كما تتضمن المسار الثقافي والذي يشمل التراث الثقافي الإسلامي بشارع المعز لدين الله الفاطمي والجمالية والأزهر والغورية بالإضافة إلي مراكز الإبداع بالقاهرة التاريخية والمتاحف والقصور والتي من بينها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط والمتحف المصري الكبير والمتحف القبطي وقلعة صلاح الدين الايوبي.

المسار الإنساني

وهو يشمل مواقع الفعاليات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الدينية والقومية.

المسار الترفيهي

ويشمل المعالم السياحية والترفيهية مثل حديقة الأزهر وحدائق تلال الفسطاط وممشى أهل مصر وبحيرة عين الحياة وغيرها من المعالم الترفيهية.

المسار الحياتي

ويشمل أوجه الحياة وأماكن التسوق والمأكولات الشعبية والفنون التراثية.

المسار النيلي

ويشمل الممشي النيلي وما يتضمنه من أماكن ترفية ومطاعم عائمة ودهبيات والفلايك.

العاصمة الإدارية

وتضمن الملف أيضًا المعالم الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة وما تحتويه من كافة المظاهر التي تؤهلها كأفضل وجهات سياحة المدن في العالم.