البابا تواضروس مهنأ بذكرى دخول المسيح مصر: تنفرد به الكنيسة الأرثوذكسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 12:32 مساءً - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في مصر بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، حيث قال إن هذا العيد تنفرد به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بين كل كنائس العالم

وتابع قداسة البابا خلال رسالة له نشرتها الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه عندما أتت العائلة المقدسة في بداية القرن الأول الميلادى إلى أرض مصر لم تسكن في مكان واحد أو فى مدينة أو فى قرية واحدة ولكن جعلت هذه الزيارة إلى مصر وهذه البركة تمتد إلى 3 سنوات و 6 أشهر و 10 أيام ودارت بين الوجه البحرى والقبلى وقبلها في سيناء ثم نهر النيل وهكذا تباركت الأرض وتبارك النهر حتى صار هذا العيد نسميه عيد البركة لأرض مصر.