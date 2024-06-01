نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل حول البرامج الناجحة لوزارة 'التضامن' |تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزارة التضامن الاجتماعي تدير عدة برامج ناجحة تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا.

وتستعرض "دوت الخليج" من بين هذه البرامج أبرزهم وأنجحهم وهي كالاتي:

1. برنامج "تكافل وكرامة"

الهدف: تقديم دعم نقدي مشروط وغير مشروط للأسر الفقيرة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة لتحسين مستوى معيشتهم.

- الفئات المستهدفة:

- الأسر الفقيرة التي لديها أطفال.

- المسنون الذين تجاوزوا سن 65 عامًا.

- الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم إعاقة تمنعهم من العمل.

- المزايا:

- دعم نقدي شهري يتم توزيعه على المستحقين.

- شروط البرنامج تتضمن التزام الأسر المستفيدة بإرسال أطفالها إلى المدارس وحضورهم بنسبة معينة من الأيام الدراسية، بالإضافة إلى متابعة الرعاية الصحية للأطفال والأمهات الحوامل.

- كيفية الاستفادة:

التقديم: يمكن التقديم من خلال مكاتب الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة.

- المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي.

شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، وفاة الزوج).

شهادة القيد المدرسي للأطفال.

مستندات طبية في حالة وجود إعاقة.

التقييم: يتم إجراء بحث ميداني لتقييم الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

الاستحقاق: إذا استوفت الأسرة الشروط، يتم إدراجها ضمن المستفيدين.

2. برنامج "فرصة"

الهدف: توفير فرص عمل وتمكين اقتصادي للشباب والباحثين عن عمل من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

- الفئات المستهدفة:

- الشباب العاطل عن العمل.

- النساء والشباب من الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

- المزايا:

- برامج تدريبية وتدريبات مهنية لتعزيز المهارات.

- مساعدة في الحصول على وظائف من خلال شراكات مع القطاع الخاص.

- تقديم مشروعات صغيرة للشباب بدعم فني ومالي.

- كيفية الاستفادة:

التسجيل: يتم التسجيل في البرنامج من خلال مكاتب الوزارة أو المواقع الإلكترونية للوزارة.

- المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي.

شهادات المؤهلات الدراسية.

شهادات خبرة إن وجدت.

التدريب والتأهيل: يتم تقديم دورات تدريبية للمستفيدين في مجالات مختلفة.

توفير فرص العمل: يتم التعاون مع شركات ومؤسسات لتوفير فرص عمل للمستفيدين.

3. برنامج "سكن كريم"

الهدف: تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير سكن ملائم وبنية تحتية أساسية.

- الفئات المستهدفة:

- الأسر الفقيرة في القرى والمناطق النائية.

- المزايا:

- بناء وتجديد المنازل لتحسين بيئة السكن.

- توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي.

- تحسين البنية التحتية العامة في القرى.

- كيفية الاستفادة:

التقديم: يتم التقديم من خلال الوحدات المحلية أو مكاتب الشؤون الاجتماعية.

- المستندات المطلوبة:بطاقة الرقم القومي.

مستندات تثبت ملكية أو إيجار المسكن.

التقييم: يتم زيارة ميدانية لتقييم حالة المسكن.

التنفيذ: إذا تم استيفاء الشروط، يتم بدء أعمال البناء أو الترميم.

4. برنامج "الأسر المنتجة"

الهدف: دعم الأسر في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحسين دخلها وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

- الفئات المستهدفة:

- الأسر الفقيرة والأفراد ذوي الدخل المحدود.

-المزايا:

- تقديم قروض ميسرة لإقامة المشروعات.

- توفير تدريب فني وإداري للمستفيدين.

- دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة من خلال المعارض والأسواق.

- كيفية الاستفادة:

التقديم: يتم التقديم عبر مكاتب الشؤون الاجتماعية أو الجمعيات الأهلية المشاركة في البرنامج.

- المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي.

خطة مشروع مبسطة.

التدريب: يتم تقديم دورات تدريبية للمستفيدين حول إدارة المشروعات.

التمويل: يتم منح قروض ميسرة لبدء المشروعات.

الدعم المستمر: تقديم دعم فني وتسويقي للمشروعات القائمة.

5. برنامج "مستورة"

الهدف: تمكين النساء من تحقيق استقلال اقتصادي من خلال تقديم قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة.

الفئات المستهدفة:

- النساء من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات.

المزايا:

- قروض ميسرة تبدأ من 4،000 جنيه مصري وتصل إلى 20،000 جنيه مصري.

- تقديم الدعم الفني والإداري للنساء لإنجاح مشروعاتهن.

- متابعة مستمرة للمشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.

- كيفية الاستفادة:

التقديم: يتم التقديم عبر مكاتب بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة.

- المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي.

دراسة جدوى مبسطة للمشروع.

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية.

القرض: يتم منح القروض بعد دراسة الحالة وتقييم الجدوى.

الدعم: تقديم متابعة مستمرة ودعم فني للمشروعات.

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذه البرامج إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يسهم في التنمية المستدامة وتقليل معدلات الفقر والبطالة في مصر.

ولمعرفة كافة التفاصيل عن برامج وزارة التضامن الإجتماعي يمكنكم الآتي

- متابعة الإعلانات والإشعارات الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والمعلومات.

- الاتصال بمكاتب الشؤون الاجتماعية أو زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على استشارات ومساعدة في التقديم.

- التأكد من استيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة لتجنب رفض الطلب.