نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر جامعة عين شمس يؤكد على تمكين المرأة ومكافحة الجرائم الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الجامعة السنوي الثاني عشر تحت عنوان " التحالفات والشراكات " برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضحت ا.د هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي توفرها الوحدة من خلال دعم ادارة الجامعه في توفير بيئة تعليمية امنه.

وجاءت الجلسة الأولي بعنوان " دور المجتمع في حماية المرأة من الجرائم الالكترونية "برئاسة كل من ا.د ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان، المستشارة هبة الله الجندي مدير وحدة شئون المرأة هيئة النيابه الإدارية، د سهام جبريل مقرر لجنه المحافظات المجلس القومي للمرأة.

وحاضر كلا من المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بأسم هيئة النيابة الإدارية وتحدث عن دور التغطية الإعلامية في الجرائم الإلكترونية (سلبي أو إيجابي)، أ.د دينا شكري رئيس قسم الـ سم الطب الشرعي بكلية الطب العسكري وتحدث عن دور الطب الشرعي في قضايا العنف الالكتروني (تقنية الفيديو كونفرانس)، أ.د وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الجرائم السيبرانية وقضايا النوع الاجتماعي، د.محمد محمد عبد الفتاح خبير امن المعلومات شركة فونتي نت وتحدث عن الابتزاز الإلكتروني انواعه وكيفة التعامل معه، د.أميرة حكيم عضو لجنه المحافظات المجلس القومي للمرأة وتحدثت عن الإبتزاز الإلكتروني منظور مجتمعي، روزا لوجر الحقوقية الدولية ومؤسس منظمه الحماية للمرأة بالنمسا وتحدثت عن مقترحات التطوير لقوانين حماية المرأة في سوق العمل الإلكتروني (تقنية الفيديو كونفرانس).

بينما الجلسة التانية بعنوان "هل الذكاء الإصطناعي ممكن للمرأة في إطار الشراكات وسوق العمل ؟"

برئاسة كل من أ.د صفاء احمد محمد شحاته عميد كلية التربية - جامعة عين شمس، أ.د إقبال السمالوطي (مدير الجلسة) استاذ علم الاجتماع ومؤسس جمعية حواء المستقبل، أ.د محمد الخزامي عزيز استاذ نظم المعلومات الجغرافية وعميد كلية الدراسات الإجتماعية جامعة الجلالة سابقًا.

وحاضر كل من أ.د إسماعيل يوسف أستاذ نظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وتحدث عن التمكين التقني للمرأة في عصر الذكاء الإصطناعي، لواء دكتور عبد عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني أستاذ الأدارة بالأكاديميات العسكرية وتحدث عن المرأة بالجمهورية الجديدة بين الأمن الفكري والذكاء الإصطناعي، أ.وسام الشريف المدير التنفيذي لمؤسسىة مصريون بلا حدود وتحدثت عن دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة التكنولوجي، أ.د ملاك جمعه عضو لجنه المشاركة السياسية المجلس القومي للمرأة وتحدثت عن التمكين التكنولوجي لتمكين وجزء من السياسي في الجمهورية، د.إيهاب شوقي مدير ومؤسس جرين لاين وأحد الشركاء المصرين، د صابر حسن حسين ممثل لمؤسسة مصر الخير كأحد الشركاء، كلية التربية جامعة عين شمس مع تمكين مع تمكين المرأة من EACEA خلال ريادة الأعمال.

وعلي هامش الجلسات

تم عمل مناقشة للأعمال الإبتكارية والمشروعات الصغيرة والفنية بتمثيل من كلية البنات برئاسة أ.د فيروز محمود، وتم تكريم رؤساء الجلسة والمحاضرين وفريق عمل الوحدة من الإستشارين والطلاب المتطوعين.

وفي الختام جاءت توصيات قطاع تمكين المرآة في ضوء الشراكات من مختلف القطاعات كما يلي:

تضافر مؤسسات الدولة مثل المجلس القومى للمرآة ومنظمات المجتمع المدنى في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للطالبات ومن ثم تمكين الأسرة المصري، ضرورة وضع خطط وآليات للتمكين التكنولوجي والرقمي للمرأة وخاصة في الريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجمع المدنى مثل جمعية مصر الخير، نشر الوعي بآليات الوقاية من التعرض للجرائم الالكترونية من الشباب وخاصة الجامعات مثل عدم استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات، ضرورة إدراج آليات الحماية من العنف الالكتروني في دليل الطالب الجامعي مثل أرقام الخط الساخن لوحدات مناهضة العنف وأرقام الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة ومباحث الانترنت.