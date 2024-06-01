نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة.

وقالت المديرية على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه نظرا لوجود تحديثات بالموقع سوف يتم تأجيل فتح باب التقديم لرياض الأطفال لمحافظة القاهرة إلى يوم ٢ يونيو في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم بالعام الدراسي الجديد 2024/2025 لتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بدءا من اليوم 1 يونيو حتى 1 يوليو المقبل.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل 2024/2025، وكانت الأوراق كالتالي:

١- شراء ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.

٢- شهادة ميلاد مميكنة 3 صور منها وليس شرط أن تكون حديثة.

٣- صور حديثة للطفل مسجل خلفها بيانات الطفل.

٤- صورة بطاقة الأب والأم، ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو الكفيل أو من له حق الولاية التعليمية سارية.

٥- إثبات السكن من إيصال «غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون باسم الأب أو الأم أو عقد إيجار موثق».

٦- ملء البطاقة الصحية للطفل يتم عملها بالتأمين الصحي.

٧- ملف تقديم من المكتبة مستوفي الدمغات وهي، «طابع مهن تعليمية فئة جنيه وطابع مشروعات فئة عشرة جنيهات».