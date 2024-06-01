نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يناقش نسبة انتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية والموحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات ومديري المديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة لنهو المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي ترأسه المحافظ بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه نسب تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلية.

واطلع محافظ الجيزة خلال اللقاء من مدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام علي موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى انتهاء كافه الأحياء من الخطة الاستثمارية بنسبه ١٠٠ % عدا احياء امبابة والعمرانية وانتهاء مراكز كرداسة وأوسيم والعياط من الخطة وتراوح نسب التنفيذ لباقي المراكز ما بين ٧٥ إلى ٩٠ % وذلك لاستكمال أعمال رصف عددا من الطرق لديهم والتي من المقرر الانتهاء منها خلال أيام.

وقد شدد المحافظ علي رؤساء أحياء ومراكز العمرانية وامبابة وابو النمرس والصف بسرعة انتهاء مشروعات الرصف المتبقية مؤكدًا إنه من غير المسموح اي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

شدد محافظ الجيزة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الاجتماع جاء بحضور ابراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس جهاز التفتيش ومدير مديرية الطرق ومسئولي الحسابات والمالية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.