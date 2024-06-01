نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 745086 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 1981 لجنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البيان الإحصائي بإعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرا إلب أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل ل 745086 طالب وطالبة، في 1981 لجنة علي مستوي الجمهورية.

واشارت وزارة التربية والتعليم زالتعليم الفني، أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية وصل ل ١١ لجنة، وعدد لجان سير الادارة علي مستوي الجمهورية وصل ل 4 لجان، عدد لجان التقدير علي مستوي الجمهورية وصل ل 7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية ل 84 مركز.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون علي مستوى الجمهورية ل 81 طالب، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفي ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام علي مستوي الجمهورية ل 38 طالب، وعدد الطلاب المكفوفين ل 255 طالب، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين ل 3306، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ل 1646 طالب.