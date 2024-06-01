نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن عدد أسئلة امتحان الثانوية العامة للمواد غير مضافة للمجموع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عدد أسئلة ودرجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم ١٠ يونيو الجاري.

وقال حجازي، إنه بالنسبة لمادة التربية الدينية فإن جميع الأسئلة اختيار من متعدد، بإجمالي عدد ٢٥ سؤالا، على أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

وفيما يتعلق بامتحان مادة التربية الوطنية، فإن جميع الأسئلة أيضا بنظام الاختيار من متعدد، بإجمالي عدد أسئلة ٢٥ سؤالا، فيما تقرر أن يكون لكل سؤال درجة واحدة.

وأكد وزير التعليم، أنه فيما يخص امتحان مادة الاقتصاد فإن عدد الأسئلة ٢٥ سؤالا، بدرجة واحدة لكل منهم، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد، فيما تقرر أن يكون امتحان مادك الإحصاء من ١٧ سؤالا، بإجمالي ٢٥ درجة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.