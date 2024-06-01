نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “حجازي” يناشد طلاب الثانوية العامة بالتأكد من صحة بياناتهم في أرقام الجلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستعدة تماما لامتحانات الثانوية العامة، وإذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات الخاصة بالطالب.

وقال الوزير، إن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثل ما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.