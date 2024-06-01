نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يعلن استمرار تعريب مواد اللغات لطلاب الثانوية العامة هذا العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه يحق لطالب مدرسة اللغات في الثانوية العامة، الإجابة على الأسئلة المقالية باللغة العربية أو الإنجليزية، كيفما يريد، باعتبار أن التعريب مستمر في امتحانات الثانوية العامة.

أضاف أن الفارق الوحيد بين بابل شيت طالب المدرسة العربي وبابل شيت طالب المدرسة اللغات، هي أن ترتيب ترقيم الإجابة لطالب المدرسة العربي (أ- ب- ج-د) وطالب المدرسة اللغات سيجدها a-b-c-d وعلى الطالب أن يركز في ذلك تماما.

وقال إن وجود أسئلة مقالية في امتحانات الثانوية العامة يستهدف تعويد الطالب على إنتاج إجابة، وهناك حوكمة شديدة في طريقة تصحيح هذه الأسئلة حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما.

أضاف الوزير أن كتيبات المفاهيم هي نفس كتيبات السنة الماضية، ولكن كان هناك عجز في بعضها وطبعنا كتيبات بنفس عدد طلاب الثانوية العامة، ولكن المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيبات مفاهيم، ومادة الإحصاء فقط هي التي لها ورقة مفاهيم في نفس بوكليت الأسئلة وقررنا خفض عدد أسئلة الإحصاء إلى ١٧ سؤالا فقط استجابة لأولياء الأمور.

وقال إن الوزارة حوكمت تحويلات الثانوية العامة، وتقدم ١٢٧٥٠ طالبا ولم نقبل سوى ثلث هذا الرقم، وجميع التحويلات المقبولة كانت بأسباب قانونية.

أضاف أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بنفس مواصفات السنة الماضية لذلك لم ننشر نماذج استرشادية، وجميع الأسئلة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم نقم بتأليف أسئلة كما هو العرف.

وقال إن الوزارة مستعدة تماما لامتحانات الثانوية العامة، وإذا وجد الطالب أي خطأ في رقم الجلوس عليه التوجه فورا إلى لجنة النظام والمراقبة لتصحيح البيانات الخاصة بالطالب.

وقال الوزير، إن جميع لجان الامتحانات مستعدة تماما لاستقبال الطلاب، وكل ما هو مطلوب من المقرر دخولهم الامتحانات أن يكونوا مستعدين تماما مثل ما استعدت الوزارة ولجانها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.