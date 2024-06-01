رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ويبحثا سبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:28 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية لدينا أكثر من 300 منشأة طب أسرة و33 مستشفى تقدم الخدمة الطبية المتميزة وبأعلى معايير الجودة العالمية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة وأبرز المحاور تدريب مقدمي الخدمة الطبية وتوفير الخدمات الطبية للاجئين والمهاجرين ضمن مشروع الهيئة للسياحة العلاجية .. والبدء بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة أسوان

رئيس هيئة الرعاية الصحية يدعو وفد المنظمة الدولية للهجرة للاطلاع على تجهيزات هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها المعتمدة عالميًا وتجربة المريض في زيارة ميدانية على أرض الواقع

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة يعرب عن شكره وتقديره لهيئة الرعاية الصحية وتطلعه للتشارك مع الهيئة

رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة يؤكد مكانة مصر المحورية والتعاون المثمر مع الهيئة في دعم اللاجئين والمهاجرين صحيًا ونفسيًا.. ويشيد بالطفرة النوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع السيد كارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر "IOM" التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون المشتركة بين الجانبين، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الطفرة النوعية التي حدثت في النظام الصحي المصري، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تعد هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم شرح مستويات الخدمة الصحية المقدمة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل، بداية من خدمات الرعاية الأولية المقدمة بوحدات ومراكز طب الأسرة التي تقدم 80%من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن والتي وصلت بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل لأكثر من 300 وحدة ومركز طب أسرة، وصولًا للمستشفيات التي تقدم مستويات الخدمات الثانوية والثالثية والتي وصل عدها لـ 33مستشفى بمحافظات «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان».

فيما تم استعراض رحلة المريض داخل المنشأة سواء للمرضى المصريين من منتفعي التأمين الصحي الشامل أو غير المصريين، وبحث إمكانية إدراج المهاجرين في الحصول على خدمات الطبية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة وتحت مظلة برنامج السياحة العلاجية الخاص بهيئة الرعاية الصحية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة و IOM ، مؤكدًا أن أوجه التعاون سترتكز على العديد من المحاور، أبرزها تدريب مقدمي الخدمة الطبية، علاج اللاجئين والمهاجرين ضمن برنامج السياحة العلاجية لهيئة الرعاية الصحية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، يأتي ذلك في إطار تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه من المقرر تفعيل التعاون بمحافظات الصعيد أسوان والأقصر ، كونهم المحافظات التي تضم العديد من المهاجرين وعلى وجه الخصوص محافظة أسوان التي يتخطى نسبة غير المصريين فيها نسبةالمصريين، لافتًا أنه سيمتد التعاون بين الجانبين ليشمل محافظات القناة، وباقي محافظات الجمهورية تباعًا مع التسلسل المرحلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ودعا رئيس هيئة الرعاية الصحية، وفد المنظمة الدولية للهجرة لجولة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للاطلاع على التجهيزات العالمية للمنشآت وآليات الرقمنة والحوكمة داخل المنشآت، لافتًا أن لدينا منشأتين حاصلتين على اعتماد اللجنة الدولية للجودة JCI وهم مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، وللتعرف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة والوقوف على معدلات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

ومن جانبه، أعرب السيد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن خالص شكره وتقديره للهيئة، على الترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مصر بلد محوري للمنظمة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة، وهو ما جعلها تضم العديد من اللاجئين والمهاجرين من كافة الجنسيات ولعل الأكثر من اللاجئين السودانيين

كما أشار "كروز" إلى أهمية التعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية والذي يسهم في الدعم الصحي والنفسي للاجئين والمهاجرين، مؤكدا استعداد المنظمة للمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة لما قدمته من طفرة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظات المرحلة الأولى، متطلعًا إلى فتح آفاق أوسع للتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة.

هذا، وشمل وفد المنظمة الدولية للهجرة IOM ، دكتور سمير حاجيعبدولي، مسؤول برامج صحة المهاجرين، والدكتور وسام النهري منسق برامج صحة المهاجرين، ومن هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للسياسات والنظم الصحية، والدكتورة ريهام سلامة، مدير السياحة العلاجية بالهيئة، والدكتورة نوران الدسوقي، رئيس وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة.