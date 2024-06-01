حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:28 مساءً - أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 25 مايو وحتى 31 مايو، وجاء ذلك على النحو الآتي:

(1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه الوزير بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

(2) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة جامعة كفر الشيخ؛ لمتابعة سير الأعمال التنفيذية بالعديد من المشروعات بالجامعة، وثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة كفر الشيخ على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي والبحثي والصحي والخدمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية والعلمية، من خلال التوسع في التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

(3) عقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، ووجه الوزير بضرورة مشاركة المعاهد العالية في التحالفات الإقليمية الإستراتيجية التي وقعتها الوزارة، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية دور المعاهد العالية في تحقيق أهداف هذه التحالفات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

(4) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن اللقاء يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من قبل الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية، بما في ذلك تبادل الخبرات والكفاءات، وتوفير فرص التعليم للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية، من خلال تقديم العديد من المنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين للدراسة في الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات مع الجامعات الفلسطينية.

(5) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي"، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، وأشار الوزير إلى أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يعمل عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز؛ لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع، فضلًا عن أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل، من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتعكس نتائج تلك الدراسات في وضع المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

(6) افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت عنوان "يوم العلم"، وقدم الوزير الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر وللحضور من الأساتذة الأجلاء، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى تكريم الأساتذة الرواد الدفعات من (1965 - 1968)، مشيدًا بإسهاماتهم في خدمة التعليم الهندسي، وخدمة هذا المجال من خلال رحلة عملهم الطويلة، مُعربًا عن تمنياته بأن تخرج جلسات المؤتمر بنتائج مُثمرة تُساهم في تطور وتقدم العلوم الهندسية.

(7) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشاركة وفد مصر في اجتماع قادة أكاديميات العلوم للدول الأعضاء بمجموعة "بريكس" بالعاصمة الروسية موسكو، وأشار الوزير إلى أن انضمام مصر كدولة عضو إلى تجمع دول "بريكس"، جاء بالتزامن مع بدء الرئاسة الروسية للتجمع ابتداء من الأول من يناير 2024، وعقد الاجتماع على مدار يومي 29 و30 مايو الجاري، تحت شعار الشراكة الأكاديمية من أجل السلام والتنمية المتبادلة والازدهار بالأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مركز البحث الوطني Kurchatov Institute، وينعقد اجتماع قادة أكاديميات العلوم بشكل دوري منذ عام 2018 كأداة لخلق وتنمية سبل التعاون العلمي بين الدول الأعضاء بمجموعة " بريكس" والتي تضم في عضويتها دول (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا)، مؤكدًا أن أهم ما يميز الاجتماع هذا العام هو حضور الدول التي انضمت حديثًا إلى مجموعة " بريكس".

(???? أعلن معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اعتماد ثلاثة أقسام بمستشفى المعهد من قبل الزمالة المصرية وهي: (قسم الجهاز الهضمي والكبد، وقسم الرعاية المركزة، وقسم الكلى)، ويأتي هذا الاعتماد نتيجة جهد كبير للتأكد من كفاءة الأقسام الطبية وتحقيقها العوامل المطلوبة لإنهاء التدريب العملي والمهني والإكلينيكي لطلبة الزمالة المصرية، كما أنه جاري العمل حاليًا لإعداد وتجهيز أقسام الجراحة العامة، والمسالك البولية، والتخدير للحصول على اعتماد الزمالة المصرية، لتكون مؤهلة بعدها لاستقبال وتدريب الطلاب.

(9) أعلن المعهد القومي للمعايرة، حصوله على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) بشأن تحديث قيم عدم التيقن أو عدم التأكد في القياس لأربع قدرات قياس، والاعتراف الدولي بنشر ثلاث قدرات قياس جديدة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، ويعُد هذا الإنجاز ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية الدولية، وكذلك اللجنة الاستشارية الدولية للكتلة والكميات المُشتقة (CCM)، كما أنه نتيجة لهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمُعايرة إلى (111) قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

(10) شاركت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في الاجتماع الأول للمؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة، وخلال الاجتماع تم توقيع اتفاقية باعتماد منصة كلاسيرا للتّعليم الإلكتروني، وستُساهم الألكسو في وضع خُطة عمل للتدريب والتكوين عن بُعد، وإعداد ونشر الدروس الرقمية للمؤسّسة، بالإضافة إلى استعراض تحالف اللجان الوطنية ومدن التعلّم الأفريقية، وكذا تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، فضلًا عن استعراض ثلاث تجارب إفريقية في مجال الثقافة والتعلم مدى الحياة.

(11) نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء حفلًا لتوزيع جوائزها السنوية للتميز في البحث العلمي لعام 2023-2024، وقد تم تكريم الفائزين بجوائز أفضل رسالة ماجستير، وأفضل رسالة دكتوراه، وأفضل بحث علمي منشور، وذلك بعد أن قامت لجنة التحكيم بتقييم الأوراق البحثية المُقدمة والعروض التقديمية الجذابة للمُرشحين بدقة، مع الالتزام بمعايير علمية صارمة، بالإضافة إلى تكريم مسئولي وأعضاء مشروع القمر الصناعي التجريبي NEXSat.