وزير التعليم: 745 ألف طالب متقدمين لامتحانات الثانوية فى 1981 لجنة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:28 مساءً - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، كالتالى: عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألفا و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لجنة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية.

كما أوضح الوزير أنه يوجد 84 مركزا لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية و81 طالبا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالب مكفوف و3306 طلاب دمج تعليمى و1646 طالبا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.