خبير: سياحة العائلات ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:33 مساءً - قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنَّ سياحة العائلات هي أحد الركائز الأساسية للترويج للمقاصد السياحية في مصر وتندرج تحتها سياحة الشواطىء والغوص والسياحة الثقافية والعديد من الأنواع الأخرى بحسب الجنسيات التي تزور مصر، لافتاً إلى أن الدول العربية تتميز أيضاً بسياحة العائلات.

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الترويج والإشغال يبدأ من السوق المحلي وينطلق بعده لـ «الإقليمي» والدول العربية بالكامل هي سوق إقليمي بالنسبة لنا بسبب سهولة الانتقال، فعلى سبيل المثال عند استخدام الطيران الرحلة لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات والتكلفة مناسبة للغاية للراغبين في السفر وهناك أنواع متعددة من الطيران سواء «المنتظم» أو «الاقتصادي».