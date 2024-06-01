الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة – القليوبية – الإسكندرية - الجيزة) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن البحيرة

ضبط (4 أشخاص من بينهم عميل سيئ النية "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع أخرى بدائرة مركز شرطة أبوحمص ، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة (تروسيكل) والمسروقات عبارة عن (4 ماكينات رى) .

مديرية أمن القليوبية

ضبط (4 طلاب) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة بعض الأوراق الخاصة بالعاملين بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة والتربح من ثمن بيعها والتصرف فى الأوراق بالبيع لعميلهم سيىء النية (عامل ، له معلومات جنائية) وتم ضبطه وقرر بقيامه بالتصرف فى الأوراق بالبيع لـ(مالك مكبس مخلفات أوراق) وتم ضبطه وإعترف بقيامه بإعادة تدوير تلك الأوراق بالمكبس الخاص به .

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة باب شرقى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (6) وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الجيزة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عامل "سابق بأحد المصانع" وإثنين آخرين– لإثنين منهم معلومات جنائية ) تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات سيارات النقل وتهديد قائديها بالأسلحة النارية والبيضاء والإستيلاء على حمولتها، وبمواجهتهم قرر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالمصنع المُشار إليه وعلمه بطبيعة عمل المصنع وتحركات سيارات التوريد .. فقام بالإستعانة بالمتهمان الآخران وقاموا بسرقة حمولة السيارات ، وإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط السيارة النقل المستولى عليها، وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء المُستخدمة فى وقائع السرقة ومبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.