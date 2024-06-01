حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط عدد (52) قضية سلاح نارى.. عبارة عن (12بندقية آلية - 17 بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 51 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (52 متهم "لـ 38 منهم معلومات جنائية").

ضبط عدد (18) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (6,880 كيلو جرام لمخدر الحشيش -2,790 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1,120 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة ) بحوزة (20 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية)، تنفيذ عدد (992) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو).. بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

ضبط (4) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (طبنجة – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات)، وتنفيذ عدد (781) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين)، وكذا عدد (4) قطع سلاح نارى عبارة عن (طبنجة - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط قضية سلاح نارى ..ضُبط خلالها (طبنجة).. بحوزة (متهم).

ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر "الحشيش، الهيروين، الآيس")..بحوزة (4 متهمين).

ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة

(3 متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.