نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: زيادة موازنة التعليم للعام المقبل إلى 214 مليار جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن موازنة الدولة لهذا العام، وضعت الصحة والتعليم أولوية، حيث كانت التعليم ١٦٠ مليار جنيه، وهذا العام ستكون ٢١٤ مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٤ مليار عن السنة الماضية بزيادة ٣٠٪؜.

ووجه حجازي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم، وهو ما يظهر في زيادة مخصصات التعليم بالموازنة الجديدة.

أضاف حجازي أن جميع المناهج المطورة في الصفوف المختلفة ملك للدولة المصرية، وليس لأي جهة ملكية فيها، وانتهينا من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.

ولفت إلى من أهداف المناهج الجديدة في المرحلة الإعدادية، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال عند الطلاب، بحيث يفكر الطالب في الالتحاق بالتعليم الفني بعد الإعدادية سواء كان مجموعه يؤهله للثانوية العامة أم لا، وبالتالي نريد أن يُفضّل طالب الإعدادية دخول الثانوية الفنية، لأن فرص العمل ووظائف المستقبل مضمونة تماما وهذا جزء من خطة التنمية الاقتصادية.