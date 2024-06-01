حجازي: تدريس اللغة الثانية بالصف الأول الإعدادي بالمدارس الحكومية.. ولا تضاف للمجموع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستبدا في تدريس اللغة الاجنبية الثانية علي طلاب الصف الأول الإعدادي، في المدارس الحكومية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ م، علي ان تعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع

وقال وزير التعليم، خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المسئولين عن ملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة ،" زمان كنا بناخد الانجليزي من اولي اعدادي، ولكن الان يعلم الطالب في رياض الاطفال اللغة الاجنبية، والأبحاث والدراسات أثبتت جدية فعليتها لتدريسها منذ النشأ"

وأوضح حجازي، إنه تم تكليف المركز القومي لتطوير المناهج بأعداد كتب اللغة الاجنبية الثانية لتدريسها لطلاب الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية العام الدراسي الجديد.

واشار وزير التعليم، إلى أن الدولة المصرية لاول مرة وضعت في النوازنة العام، منح وزارة التربية والتعليم 50 الف معلم بالحصة شاملة لجميع المواد الدراسية، للعام الدراسي الجديد 2025، لسد العجز في المدارس.