نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن إطلاق برنامج خطباء المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالخطباء المتميزين علميًّا ودعويًّا من الشباب، قررت الوزارة إطلاق برنامج خطباء المستقبل؛ ليضم نخبة شديدة التميز من خطباء الأوقاف المتميزين تحت سن الخامسة والأربعين عامًا؛ لتتعهدهم الوزارة ببرنامج علمي وتأهيلي وثقافي ومهاري متميز ، بإشراف وكيل الوزارة لشئون الدعوة ورعاية خاصة من وزير الأوقاف.

ويقوم البرنامج على اختيار الأئمة الشباب الأكثر تميزًا في مجال الخطابة تحت سن الخامسة والأربعين عامًا والدفع بهم في القوافل والندوات والأسابيع الدعوية والمجالات الإعلامية لصقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والمهارية، وذلك بناء على ترشيح المديريات واجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة لذلك.