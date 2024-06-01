نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: السماح لأي طالب ضبط بوسيلة الغش باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن طالب الثانوية العامة الذي يضبط في أي مادة وبحوزته وسيلة غش، سوف يُسمح له باستكمال الامتحانات لحين البت في القضية والتحقيقات الخاصة بواقعة الغش.

أوضح أن المطالبة بمنع الطالب الغشاش من استكمال الامتحانات، غير منطقي ما دام أن القضية نفسها لم يُحكم فيها من خلال الشئون القانونية في الوزارة، وبالتالي يجب أن يُكمل امتحاناته.

أضاف أن تحويل الطالب الغشاش إلى النيابة العامة بسبب الغش يكون في أضيق الحدود حفاظا على مستقبله، ولكن إذا لم يكن طالبا، فسيتم الإحالة إلى النيابة وتطبيق أقصى عقوبة عليه.



وقال الدكتور وزير التربية والتعليم، أن سيتم إعلان كشوف الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة من ملاحظين ومراقبين بداية من الغد الأحد، وسيتم قبول الاعتذارات بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، لأن الامتحانات سوف تبدأ يوم الإثنين ١٠ يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، مع الصحفيين المختصين بملف التعليم، بمقر هيئة الأبنية التعليمية، بشأن ملفات عمل الوزارة والخطة المستقبلية المرتبطة باستكمال تطوير المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق في العاشر من يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع.