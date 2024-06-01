نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تفاصيل المؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الوزارة مؤتمرها الأول عن السنة النبوية المشرفة بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو 2024م بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية المشرفة.

صرح الشيخ/ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأحد منسقي المؤتمر بأن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ حتى تاريخه أكثر من 20 بحثًا وبيانها كالتالي:

1. حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع - أ.د/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.

2. منزلة السنة المشرفة - أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.

3. السنة النبوية علم له قواعده ورجاله - أ.د/ مصطفى محمد السيد أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

4. مراحل تدوين السنة - أ.د/ جاد الرب أمين عبد المجيد محمد - أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.

5. علاقة السنة بالقرآن - أ.د/ محمد نصر اللبان - أستاذ الحديث المتفرغ بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا.

6. بيان قوله سبحانه وتعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ - أ.د/ صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه ‏بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا.

7. رواية الصحابة للحديث في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) - أ.د/ محمد المتولي على فاضل - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد.

8. حجية السنة المشرفة - أ.د.م / أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

9. دور السنة في حفظ المال العام‏ - أ.د.م/ عيد حسن حسن حسن - أستاذ مساعد بقسم الحديث- كلية أصول الدين بالقاهرة.

10. السنة عند الفقهاء - أ.د/ رمضان الصاوي - أستاذ الفقه ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه للبحري.

11. السنة زاد الفقهاء - أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

12. عناية الفقهاء بالسنة النبوية - أ.د/ هاني سيد تمام - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر.

13. السنة عند الفقهاء - أ.د/ سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه المقارن المتفرغ وعميد كلية الشريعة بطنطا الأسبق.

14. السنة عند الأصوليين - د/ عبد الله عبد العزيز جلال علي - مدرس بقسم أصول الفقه - كلية الشريعة والقانون أسيوط.

15. السُّنَّة عند الأصوليين (مفهومها-حُجِّيتها- أقسامها) - د/ محمد زكريا عبد الشافي - مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط.

16. السنة عند الأصوليين - محور السنة عند الأصوليين - د/ بهاء جعفر الغريب السيد - مدرس بقسم أصول الفقه- كلية الشريعة والقانون بطنطا.

17. السنة عند الأصوليين - د/ السيد محمد حمزة عبدالرحيم - مدرس أصول الفقه بكلية الدارسات الإسلامية بأسوان.

18. السنة عند الأصوليين - أ.د.م/ عبد السلام عبد الفتاح محمد عفيفي - أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف دقهلية.

19. حجية السنة النبوية - د/ حسني إبراهيم محمد محمد يوسف - مدرس بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بدسوق.

20. حجية السُّنة ومكانتها عند الأصوليين - د.م/ عبد الرحمن سعد مصطفى كامل محمود - مدرس مساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر بالقاهرة.

21. - إسهامات وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية - أ.د/ سامي محمد ربيع الشريف - الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

22. جهود وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية (مجالس التحديث والإقراء أنموذجا) - أ.د/ حسن إبراهيم مصطفى - أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.

وسنعلن لاحقًا عن باقي الأبحاث التي سيتم تقديمها