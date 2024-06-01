نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن تفاصيل المؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعقد الوزارة مؤتمرها الأول عن السنة النبوية المشرفة بعنوان: السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي، السبت 8 يونيو 2024م بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية المشرفة.
صرح الشيخ/ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وأحد منسقي المؤتمر بأن عدد الأبحاث المقدمة للمؤتمر بلغ حتى تاريخه أكثر من 20 بحثًا وبيانها كالتالي:
1. حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع - أ.د/ محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف.
2. منزلة السنة المشرفة - أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء.
3. السنة النبوية علم له قواعده ورجاله - أ.د/ مصطفى محمد السيد أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.
4. مراحل تدوين السنة - أ.د/ جاد الرب أمين عبد المجيد محمد - أستاذ الحديث وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة.
5. علاقة السنة بالقرآن - أ.د/ محمد نصر اللبان - أستاذ الحديث المتفرغ بجامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط سابقًا.
6. بيان قوله سبحانه وتعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ - أ.د/ صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا.
7. رواية الصحابة للحديث في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) - أ.د/ محمد المتولي على فاضل - أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد.
8. حجية السنة المشرفة - أ.د.م / أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر الشريف.
9. دور السنة في حفظ المال العام - أ.د.م/ عيد حسن حسن حسن - أستاذ مساعد بقسم الحديث- كلية أصول الدين بالقاهرة.
10. السنة عند الفقهاء - أ.د/ رمضان الصاوي - أستاذ الفقه ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه للبحري.
11. السنة زاد الفقهاء - أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
12. عناية الفقهاء بالسنة النبوية - أ.د/ هاني سيد تمام - أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر.
13. السنة عند الفقهاء - أ.د/ سيف رجب قزامل - أستاذ الفقه المقارن المتفرغ وعميد كلية الشريعة بطنطا الأسبق.
14. السنة عند الأصوليين - د/ عبد الله عبد العزيز جلال علي - مدرس بقسم أصول الفقه - كلية الشريعة والقانون أسيوط.
15. السُّنَّة عند الأصوليين (مفهومها-حُجِّيتها- أقسامها) - د/ محمد زكريا عبد الشافي - مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط.
16. السنة عند الأصوليين - محور السنة عند الأصوليين - د/ بهاء جعفر الغريب السيد - مدرس بقسم أصول الفقه- كلية الشريعة والقانون بطنطا.
17. السنة عند الأصوليين - د/ السيد محمد حمزة عبدالرحيم - مدرس أصول الفقه بكلية الدارسات الإسلامية بأسوان.
18. السنة عند الأصوليين - أ.د.م/ عبد السلام عبد الفتاح محمد عفيفي - أستاذ أصول الفقه المساعد المتفرغ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف دقهلية.
19. حجية السنة النبوية - د/ حسني إبراهيم محمد محمد يوسف - مدرس بقسم أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بدسوق.
20. حجية السُّنة ومكانتها عند الأصوليين - د.م/ عبد الرحمن سعد مصطفى كامل محمود - مدرس مساعد بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر بالقاهرة.
21. - إسهامات وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية - أ.د/ سامي محمد ربيع الشريف - الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.
22. جهود وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية (مجالس التحديث والإقراء أنموذجا) - أ.د/ حسن إبراهيم مصطفى - أستاذ الحديث ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بأسوان.
وسنعلن لاحقًا عن باقي الأبحاث التي سيتم تقديمها