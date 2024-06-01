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لجهوده بالاهتمام بقضايا المسلمين.. هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية تكرم أسامة الأزهري

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور نور محمد البديع رئيس هيئة بنجلاديش للخدمات الإنسانية  الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف لجهوده واهتمامه بقضايا المسلمين.

وأبدى وفد هيئة بنجلادش للخدمات الإنسانية سعادتهم بتواجدهم في مصر، معربين عن تقديرهم لفضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وجهوده في  الاهتمام بقضايا المسلمين والتصدي لحملات التشكيك ومواجهة الأفكار التي تثير القلاقل كل فترة.

وأكد الوفد أن هذه الجهود تساهم بشكل كبير في الحفاظ على جوهر الدين ومناهجه وتحميه من التحريف والتلاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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