وزارة التنمية المحلية: استمراراً لبناء القدرات البشرية في الادارة المحلية تنفيذاً لتوجيهات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - اللواء هشام آمنة: 5 دورات تدريبية يستفيد منها 167متدرباً بالمحافظات في الأسبوع الـ38 من الخطة التدريبية بمركز سقارة

في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لبناء كوادر الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة، والتي تقوم بتوفير كل ما يدعم تنفيذ محور بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، وخلق جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالنزاهة والشفافية ويواكب التطور التكنولوجي ويعزز من سهولة حصول المواطن على الخدمات المحلية ومواجهة الفساد....

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع التدريبي الـ ٣٨ من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي والذي يبدأ غداً الاحد الموافق 2/6/2024 ،عدد 5 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية"، و دورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ، إضافة إلي دورة "تطبيقات الميتافيرس في مراكز تدريب المحليات" ودورة "ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية " بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، والاسبوع الثاني والاخير لدورة "التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج" ويستفيد من هذه الدورات 167 متدرب.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الأسبوع الـ38 من خطة سقارة يشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "اخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية"، ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء ، مشيراً الى أهمية الدورة في التعرف علي مدى فاعلية دور القيادة بالمحليات في تحسين وتطوير مستوى أداء العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم ، ورفع کفاءة الإدارة المحلية ، وتحسين الخدمات الجماهيرية وتحقيق رضا العملاء عنها ،وتنمية المجتمع المحلي ککل.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن المحتوى التدريبي للدورة يركز على القيادة (مفهومها – أنواعها – أتجاهتها)،وسمات القائد الفعال ،والفرق بين القيادة والادارة ،و مفهوم الأتصال (المهارات و المعوقات) ،ومهارات واستراتيجيات التفاوض، والشخصية القيادية المبدعة و أنماطها و مظاهر التأثير السلبى للقائد والذكاء العاطفى (تعريف ومهارات)،والقيادة المحلية ومسئوليتها الاجتماعية، ومشاركتها الإيجابية فى البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة، وأنواع الفنون و الدراما (دور الفن و الدراما فى المجتمع وتأثيره فى بناء الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية)،مردود رسائل الفن المختلفة على بيئة العمل داخل المحليات وتاثيرها على المواطن، ومفهوم الأخلاق وأبعاد أخلاقيات العمل، والفساد الإداري مفهومه و أسبابه وأنواعه، وبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، كما سيتم تنظيم ورش عمل عن تطبيقات الفن والدراما وتاثيرهم على المواطن وبيئة العمل وكيفية تعامل القيادة المحلية معها، ودور الأعلام فى بناء القيم والأخلاق، ودور القيادات المحلية فى تطبيق قوانين مكافحة التنمر.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ38 من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بتكليف رئاسي وهى تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولى، ويستفيد منها 31 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال، مشيراً إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة ،وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة ،والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء،ومجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.

وفى نفس السياق .... تواصل وزارة التنمية المحلية عبر ذراعها التدريبى في سقارة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث أكد اللواء هشام آمنة، أهمية دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة التى ينفذها المركز فى أسبوعه الـ38 بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع البنك الدولى بتكليف رئاسى ويستفيد منها 45 متدرب، فى تعزيز مشاركة المواطنين فى وضع الخطط الاستثمارية بالمحافظات ومتابعتها مما يضمن تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بكفاءة والحصول على رضا المواطنين عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تطبيقه لمنهجية إجراءات التخطيط التشاركى لمشروعات الإدارة المحلية التى أثبتت نجاحها فى سوهاج وقنا خلال السنوات الماضية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة التدريبية ستركز على تعريف المتدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الاحتياجات المجتمعية وتنفيذها عملياً وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، والاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وفهم المسألة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، لافتاً إلى أن الدورة ستتضمن جانباً عملياً لوضع خطة إشراك المواطنين لمتابعة الخطط الاستثمارية وآليات مراجعة الخطط ومناقشتها الخطط من خلال مجموعات عمل من المتدربين.

ونوه وزير التنمية المحلية الى انه سيتم تنفيذ دورة تطبيقات الميتافيرس للعالم الافتراضي والذكاء الاصطناعي في خدمات المحليات في الأسبوع الـ 38بسقارة، ويستفيد من التدريب 28 متدرباً من العاملين بالمراكز التكنولوجية ووحدات التحول الرقمي بالوزارة والمحافظات، مشيراً الى أهمية الدورة والتى تعتبر أحد تطبيقات التحول الرقمي في تطوير خدمات المحليات المقدمة في المراكز التكنولوجية ومراكز الخدمات الجماهيرية.

وقال اللواء هشام آمنة ، أن الدورة التدريبة ستركز علي أهمية وأهداف التدريب عن بعد ( اونلاين ) اهم صفات خصائص المدرب، ونماذج لبرامج وتطبيقات الاجتماعات الافتراضية، وتصميم برامج تدريبية باستخدام الذكاء الاصطناعي ،و استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتقييم وتتبع أداء المتعلمين، وتطبيق عملي على نماذج تطبيقات مساعدة في التدريب، وبرامج ومواقع الذكاء الاصطناعي لتصميم العروض التقديمية، ومواقع البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعه وتطبيقاته وما هي ايجابياته وسلبياته، وتعريف ونشأة الميتافيرس ومميزاتها وعيوبها، والتعرف علي كيفية تحميل البرنامج وعمل حساب والتعرف على واجهة البرنامج، كما تتضمن الدورة تطبيق عملي على الدخول للعالم الافتراضي، وكيفية التنقل واستخدام الأدوات، والتعامل مع الشخصيات الافتراضية الاخرى والقوانين المنظمة لها، بالإضافة الي التعرف علي الخدمات التى ستقدم والفئة المستهدفة من الخدمات وكيفية تقديم تلك الخدمات، وكيفية استخدام خرائط التنقل داخل البرنامج، والتعرف علي القوانين المنظمة للإنترنت.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان الاسبوع الـ38 للخطة التدريبية يشهد استمرار دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد منها 35 متدرب وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة، مشيراً الى أن الدورة ستتناول مقدمة نظرية عن الفيديو والمونتاج، وانواع ومجالات الموشن جرافيك، و الواجهة الرئيسية لبرنامجي After effect, premiere،و أنواع وصيغ الفيديو المختلفة، وفتح وحفظ الملفات بالصيغ المختلفة على برنامجي After effect, premiere،واستيراد ملفات للعمل على برنامجي After effect, premiere،فضلاً عن ورش عمل تطبيقية للتعامل مع هذه البرامج ، والتعامل مع Keyframes،وكيفية تصميم فيديو البوم صور، وتصميم فيديو وعمل الانتقالات والتأثيرات، وطريقة الكتابة على الفيديو وتصميم lower Third، وورشة تطبيقات عملية على تصميم فيديو لالبوم صور ومونتاج فيلم من مشاهد قصيرة، والتعامل مع Effects، وكيفية فصل ال Chroma، والتعامل مع expression، والتعامل مع Audio، وتنفيذ ورشة تجهيز وتحريك مشهد كامل على برنامج After effect.