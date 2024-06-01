نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي الدراسات الإسلامية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - وسط متابعة دائمة ومستمرة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ واصل الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، جولاته التفقدية؛ للاطمئنان على أعمال الامتحانات بكليات فرع جامعة الأزهر للوجه البحري؛ حيث تفقد فضيلته أعمال الامتحانات بكليتي: دراسات بنات القرين، ودراسات بنات بورسعيد.

وخلال جولته استطلع آراء الطالبات حول طبيعة الامتحانات، ومدى صعوبتها، وسؤالهن عن أية مشكلات أثناء عقد الامتحانات، واطمأن نائب رئيس الجامعة على اتخاذ كل التدابير اللازمة؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، مشيدًا في ختام جولته بانضباط اللجان بالكليتين.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات عقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات، والسادة وكلاء الكليات، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس؛ حيث تم بحث عديد من الملفات الخاصة بتطوير الكليتين وإحداث بعض التجديدات بهما.

جاء ذلك بحضور السادة العمداء، وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس بالكليتين.