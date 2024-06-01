أخبار مصرية

طقس الغد.. شديدة الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا