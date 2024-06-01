الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - فى إطار تعزيز آفاق التعاون المشترك بين القوات المسلحة ومختلف المؤسسات والجهات المعنية بالدولة لتبادل الخبرات وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والقدرات العلمية والهندسية المتاحة لدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات ، وقع اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع المهندس / خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .

يهدف البروتوكول إلى قيام مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية بتقديم الخدمات الإستشارية الهندسية فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الشركة .

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومسئولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية .