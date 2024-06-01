نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 يونيو 2024 02:29 مساءً - في إطار متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر بقيادة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ تفقد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،يرافقه الدكتور وليد صابر، مدير المكتب الفني،أعمال الامتحانات بكلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة في إطار متابعته الكليات خارج نطاق محافظة أسيوط، والتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات بالكليات، وتوفير الأجواء الملائمة للطالبات في أثناء الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتور إمام الشافعي، عميد الكلية، والدكتور عبد المنعم مهنى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي على الالتزام بضوابط الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطالبات داخل اللجان، وإتاحة جميع سبل الراحة والأمان والدعم لهن، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما قام خلال الجولة باستطلاع آراء الطالبات حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع ما تم شرحه خلال المحاضرات.